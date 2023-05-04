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Зрители шоу «Маска» обвинили Филиппа Киркорова в срыве финала шоу

Подошел к своему завершению очередной сезон одного из самых популярных проектов, шоу «Маска». Зрители поразились уникальным костюмам и интересным номерам в финальном выпуске. Однако многие пользователи Сети возмутились решением главы жюри популярного шоу певца Филиппа Киркорова.

Зрители шоу «Маска» обвинили Киркорова в срыве финала шоу
© Вечерняя Москва

Дело в том, что первое место в шоу оказалось поделено между двумя талантливыми артистами. Это Дима Билан и Сергей Лазарев. Киркорову предстояло принять крайне непростое решение.

Сразу после того, как результаты оказались обнародованы, в интернете стали появляться комментарии от телезрителей, которые оказались недовольны исходом шоу.

Многие считали, что победить должен именно Дима Билан, другие были уверены, что Сергей Лазарев оказался более сильным участником проекта. К сожалению, многие стали обвинять Филиппа Киркорова в срыве популярного шоу. Некоторым показалось, что артист якобы попытался угодить сразу всем, а в итоге вышло только хуже.

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