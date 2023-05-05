"Уральские пельмени" запустят свой ситком
У шоу "Уральские пельмени" появится свой сериал. Главные роли достались Дмитрию Брекоткину, Роману Постовалову, Ксении Корневой и Сергею Ершову. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на актера и одного из сценаристов шоу Романа Постовалова.
Даты съемок пока не определены, но первые серии могут выйти в эфир уже осенью этого года. Транслировать сериал будет канал СТС.
Постовалов не раскрыл сюжетную линию, но указал, что он с Ксенией Корневой будет изображать супружескую пару, а Дмитрий Брекоткин появится в уже привычном образе тещи.