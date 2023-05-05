"Уральские пельмени" запустят свой ситком

У шоу "Уральские пельмени" появится свой сериал. Главные роли достались Дмитрию Брекоткину, Роману Постовалову, Ксении Корневой и Сергею Ершову. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на актера и одного из сценаристов шоу Романа Постовалова.

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Даты съемок пока не определены, но первые серии могут выйти в эфир уже осенью этого года. Транслировать сериал будет канал СТС.