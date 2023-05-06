Баста на шоу «Голос» резко одернул Гагарину, Преснякова и Беляева

Рэпер Баста пристыдил судей Владимира Преснякова, Полину Гагарину и Антона Беляева в шоу «Голос». В 11 сезоне провели отборочный тур, по итогам которого участники конкурса пройдут в четверть финала.

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Баста решил прекратить постоянные споры Гагариной и Преснякова, которые обращают на себя внимание зрителей.

Музыкант сделал замечание участникам в креслах , после того, как выступила его команда. «Коллеги, хочу напомнить, что у вас есть еще возможность хоть какую-то пользу принести», — съязвил Баста, намекая, что наставники могут спасти кого-то из выбывших исполнителей.