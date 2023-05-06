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Такер Карлсон хочет вернуться на телевидение до 2025 года

Известный американский телеведущий Такер Карлсон в беседах со своими коллегами выразил заинтересованность в том, чтобы вернуться к работе до истечения срока действия соглашения с телеканалом Fox news, пишет газета The New York Times.

Такер Карлсон хочет вернуться на телевидение до 2025 года
© Российская Газета

Однако, по словам трех человек, знакомых с обсуждениями, сначала Fox News должен согласиться на сделку, которая позволила бы Карлсону работать в другом месте до истечения срока текущего контракта в январе 2025 года. Пока неясно, сможет ли звездный модератор начать новую главу в своей карьере в СМИ.

С тех пор как Карлсон был снят с эфира на прошлой неделе, его адвокаты связались с Fox, чтобы договориться об условиях ухода. Правые СМИ дали понять, что наняли бы его, если смогли.

До сих пор Карлсон ничего не говорил публично, за исключением короткого видеообращения, которое он опубликовал в Twitter (заблокирован в РФ). Но некоторые из его союзников в консервативных СМИ обвинили Fox в попытке запятнать репутацию своего бывшего ведущего. Они указали, что телеканал стремится подорвать его карьерные перспективы.

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