Передачи, которые придумал Влад Листьев

Влад Листьев - знаковая фигура для отечественного телевидения. Благодаря ему появились передачи, любимые многими зрителями, некоторые из них выходят в эфир до сих пор.

"Рамблер" вспоминает, к созданию каких передач приложил свою руку Владислав Листьев.

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"Взгляд"

Без Листьева передача начала выходить в 1994 году. Но не смотря на это для многих она неизменно будет связана с именем ведущего. Вообще-то именно эту передачу Влад Листьев не придумывал, но согласился поучаствовать в новом проекте. В 1991 году программа была закрыта.

"Поле чудес"

Эта передача продолжает выходить до сих пор. Первоначально Влад Листьев хотел купить франшизу американского шоу "Колесо фортуны", но переговоры не задались, поэтому шоу было придумано собственное, хотя и похожее на свой прототип. Какое-то время программу вел сам Листьев, а спустя некоторое время у передачи появился новый ведущий - Леонид Якубович. Передача до сих пор выходит в эфир.

"Тема"

Первое ток-шоу на отечественном телевидении, во время которого обсуждались самые острые и актуальные вопросы. Позже на месте ведущего Листьева сменила Лидия Иванова. Закрыли передачу в 2000 году.

"Звездный час"

Вообще-то первая передача вышла еще в 1992 году, но у зрителей она была не так популярна, пока на место ведущего не пришел Сергей Супонев. Кстати, многие полагают, что это он ее автор, настолько он органичен в роли ведущего, но нет - придумал все Влад Листьев. Вероятно, передача выходила бы и дальше, если ы не трагическая гибель Сергея Супонева в 2001 году.

"L-клуб"

Оригинальная передача, но с идеями заимствованными из американского шоу. Многие помнят Леонида Ярмольника в роли ведущего. Позже он ушел из передачи ради шоу "Золотая лихорадка", но с новой ведущей Ксенией Стриж рейтинги передачи стали снижаться и ее решено было закрыть.

"Серебряный шар"

Передача с Виталием Вульфом выходила не часто, но преданные поклонники у нее были. Кстати, многих героев, о которых рассказывал Виталий Вульф, он знал лично.

"Угадай мелодию"

Еще одна передача, которая стала возможна благодаря Владу Листьеву. Причем, как и в случае со "Звездным часом", многие полагают, что игру придумал Валдис Пельш - настолько он хорош в роли ведущего.

"Час пик"