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Барабанщик Queen выступил на «Евровидении»

Барабанщик британской рок-группы Queen Роджер Тейлор выступил на международном конкурсе «Евровидение-2023». Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Барабанщик Queen выступил на «Евровидении»
© Lenta.ru

Он сыграл на ударных во время выступления певца Сэма Райдера, который занял второе место в конкурсе в прошлом году и стал гостем мероприятия этого года. «Евровидение-2023» проходило в Ливерпуле, Великобритания.

Победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение-2023» стала шведская певица Лорин с композицией Tattoo. По итогам голосований жюри и зрителей она набрала 583 балла. Это второй раз, когда артистка выиграла конкурс: впервые она одержала победу в 2012 году с треком Euphoria.

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