$77.20+1.3284.25+1.36

Зоя Яровицына рассказала о закулисье шоу «Женский Stand Up»

Участница популярного шоу на ТНТ «Женского Stand Up» сделала признание YouTube-программе «Надкаст».

Зоя Яровицына рассказала о закулисье шоу «Женского Stand Up»
© Кадр из видео

В частности, Зоя рассказала о том, кто придумывает шутки. Оказывается, материал для проекта помогают писать специальные авторы.

«Эти шутки сразу присваиваются в этот же момент: днем мы вместе написали, пацаны что-то вкинули, я вечером уже выступила с ними, и зачастую я даже не помню, где чья добивка, — в моей голове это все мое», — отметила участница шоу.

Как призналась артистка, она запоминает то, что шутку придумала не она лишь в том случае, если шутка вызвала сильную реакцию у зрителей.

"Рыдала каждый день": Яровицына рассказала о шоу Stand Up

Ранее Зоя Яровицына рассказала о зависти к комикам шоу «Stand Up на ТНТ».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий