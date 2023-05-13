Зоя Яровицына рассказала о закулисье шоу «Женского Stand Up»

Зоя Яровицына рассказала о закулисье шоу «Женский Stand Up»
Участница популярного шоу на ТНТ «Женского Stand Up» сделала признание YouTube-программе «Надкаст».
В частности, Зоя рассказала о том, кто придумывает шутки. Оказывается, материал для проекта помогают писать специальные авторы.
«Эти шутки сразу присваиваются в этот же момент: днем мы вместе написали, пацаны что-то вкинули, я вечером уже выступила с ними, и зачастую я даже не помню, где чья добивка, — в моей голове это все мое», — отметила участница шоу.
Как призналась артистка, она запоминает то, что шутку придумала не она лишь в том случае, если шутка вызвала сильную реакцию у зрителей.