Долину возмутила критика в адрес ее внучки на Первом канале

Певица Лариса Долина возмутилась критикой в адрес ее внучки на Первом канале
Внучка Долиной пела песню «На побывку едет молодой моряк». После выступления девочки Шакуров выступил с критикой: «Вы знаете, заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться».
В целом же, актер хорошо оценил выступление девочки, поставив ей высокий балл.
Певице же комментарий члена жюри показался странным. Она ответила оппоненту в своем Telegram-канале.
«Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом спела эту песню и говорить такие резкие в ее адрес слова… Саша — умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно…» — написала Долина.