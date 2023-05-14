Долину возмутила критика в адрес ее внучки на Первом канале

Внучка Долиной пела песню «На побывку едет молодой моряк». После выступления девочки Шакуров выступил с критикой: «Вы знаете, заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться».

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В целом же, актер хорошо оценил выступление девочки, поставив ей высокий балл.

Певице же комментарий члена жюри показался странным. Она ответила оппоненту в своем Telegram-канале.