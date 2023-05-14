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Певица Лариса Долина возмутилась критикой в адрес ее внучки на Первом канале

Внучка Долиной пела песню «На побывку едет молодой моряк». После выступления девочки Шакуров выступил с критикой: «Вы знаете, заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться».

Долину возмутила критика в адрес ее внучки на Первом канале
© runews24.ru

В целом же, актер хорошо оценил выступление девочки, поставив ей высокий балл.

Певице же комментарий члена жюри показался странным. Она ответила оппоненту в своем Telegram-канале.

«Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом спела эту песню и говорить такие резкие в ее адрес слова… Саша — умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно…» — написала Долина.

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