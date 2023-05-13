Стас Пьеха рассказал о "Фабрике звезд" и назвал шоу социальным экспериментом
Российский певец Стас Пьеха назвал шоу "Фабрика звезд", в котором когда-то участвовал сам, социальным экспериментом. Его слова передает Пятый канал.
Артист поделился воспоминаниями, связанными с участием в популярном телепроекте.
"Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент", - рассказал Стас Пьеха.
Исполнитель понадобилось около двух месяцев, чтобы прийти в себя после завершения шоу. Ему было сложно привыкнуть к повышенному вниманию.