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Стас Пьеха рассказал о "Фабрике звезд" и назвал шоу социальным экспериментом

Российский певец Стас Пьеха назвал шоу "Фабрика звезд", в котором когда-то участвовал сам, социальным экспериментом. Его слова передает Пятый канал.

Стас Пьеха рассказал о "Фабрике звезд" и назвал шоу социальным экспериментом
© РИА Новости

Артист поделился воспоминаниями, связанными с участием в популярном телепроекте.

"Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент", - рассказал Стас Пьеха.

Исполнитель понадобилось около двух месяцев, чтобы прийти в себя после завершения шоу. Ему было сложно привыкнуть к повышенному вниманию.

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Ранее Стас Пьеха выложил редкий снимок с матерью, сестрой и племянницей.

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