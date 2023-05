На «Евровидении» победила певица Лорин из Швеции. Чем она отличилась?

Кто такая Лорин?

Букмекеры пророчили победу Швеции и Финляндии

«Евровидение-2023» прошло по новым правилам

Конкурс был перенесен из Украины в Великобританию

В результате победил Ливерпуль — родина The Beatles и многих других международно известных групп. Музыкальное наследие города было отмечено в финале конкурса выступлениями участников «Евровидения» прошлых лет. В частности, итальянский певец Махмуд спел песню Imagine Джона Леннона, израильтянка Нетта Барзилай исполнила You Spin Me Round группы Dead or Alive, исландец Дади Фрейр — Whole Again герлз-бэнда Atomic Kitten, шведка Корнелия Джейкобс — I Turn To You певицы Мелани Си, а нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс исполнил кавер на композицию You'll Never Walk Alone группы Gerry and the Pacemakers.