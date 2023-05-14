Победившую на Евровидении-2023 певицу Лорин обвинили в плагиате

Представительницу Швеции певицу Лорин, выигравшую Евровидение-2023, обвинили в плагиате. Блогеры отметили сходство композиции с песней из российского сериала «Кадетство».

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Финал песенного конкурса прошел 13 мая в британском городе Ливерпуль. Победу одержала исполнительница из Швеции Лорин с песней Tattoo. Некоторым российским зрителям и блогерам прозвучавшая мелодия показалась знакомой. Как утверждают авторы блогов Любовь Терлецкая и Рамин Абдулаев композиция очень похожа на песню «В плену» украинской певицы Мики Ньютон. Она звучала в популярном сериале «Кадетство», пишет ОСН.

Кроме того, в Tattoo распознали отрывок хита группы Abba The Winner Takes It All.