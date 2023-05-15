Пушной объяснил, почему шоу "Галилео" до сих пор популярно

Шоу "Галилео" привлекало и продолжает привлекать зрителей после закрытия безбашенностью и отсутствием правил. Об этом "Газете.ру" рассказал ведущий культовой программы СТС Александр Пушной.

© Кадр из программы "Галилео"

По словам Пушного, он по-прежнему встречает на улице поклонников проекта. В их числе дети пяти-семи лет, при том что "Галилео" закрылось восемь лет назад. Таким зрителям тяжелее узнать ведущего, потому что он изменился внешне, однако они любят легендарную программу.

По мнению Пушного, главным в передаче было то, что каждый выпуск команда делала «в каком-то смысле были безбашенным». Именно отсутствие правил, предполагает ведущий, позволяет проекту не терять аудиторию даже после закрытия.

"Это не был научпоп, это был научпанк. Мне нравится такое определение", — говорит Александр Пушной.

"Галилео" — познавательная телепрограмма, которая выходила на канале СТС с 2007 по 2015 год. Это российская версия одноименного немецкого проекта. Все годы до закрытия ее вел Александр Пушной. В каждом выпуске зрителям показывали научно-популярные видеосюжеты, а ведущий в студии демонстрировал эксперименты.

В 2020 году программа перезапустилась с Владимиром Маркони в качестве ведущего и Даней Крастером в роли помощника, весной 2021-го случился еще один перезапуск, только уже с единственным ведущим — Крастером. Обновленные версии программы не были так же успешны, как шоу с участием Пушного.