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"Нездоровая среда для психики": экс-участница "Фабрики звезд" раскритиковала шоу

Певица Соня Кузьмина в интервью изданию StarHit раскритиковала "Фабрику звезд". По словам артистки, участие в проекте пагубным образом отразилось на ее психике.

"Нездоровая среда": экс-участница "Фабрики звезд" раскритиковала шоу
© @sonya_kuzmina

"Звездный дом под 50 камерами, круглосуточный съемочный свет — все это было нездоровой средой для психики. Кто-то проще воспринимал условия, а я достаточно сложно", – отметила певица.

Кузьмина добавила, что "Фабрика звезд" довела ее до нервного срыва.

Стас Пьеха рассказал о "Фабрике звезд" и назвал шоу социальным экспериментом

При этом певица отметила, что поддерживает хорошие отношения с некоторыми "фабрикантами". В частности, Кузьмина общается со Светланой Светиковой и участницами группы "Тутси".

Ранее "Рамблер" рассказывал, как изменилась Виктория Дайнеко спустя 19 лет после "Фабрики звезд".

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