"Нездоровая среда": экс-участница "Фабрики звезд" раскритиковала шоу

Певица Соня Кузьмина в интервью изданию StarHit раскритиковала "Фабрику звезд". По словам артистки, участие в проекте пагубным образом отразилось на ее психике.

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"Звездный дом под 50 камерами, круглосуточный съемочный свет — все это было нездоровой средой для психики. Кто-то проще воспринимал условия, а я достаточно сложно", – отметила певица.

Кузьмина добавила, что "Фабрика звезд" довела ее до нервного срыва.