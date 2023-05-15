"Нездоровая среда": экс-участница "Фабрики звезд" раскритиковала шоу

"Нездоровая среда для психики": экс-участница "Фабрики звезд" раскритиковала шоу
Певица Соня Кузьмина в интервью изданию StarHit раскритиковала "Фабрику звезд". По словам артистки, участие в проекте пагубным образом отразилось на ее психике.
"Звездный дом под 50 камерами, круглосуточный съемочный свет — все это было нездоровой средой для психики. Кто-то проще воспринимал условия, а я достаточно сложно", – отметила певица.
Кузьмина добавила, что "Фабрика звезд" довела ее до нервного срыва.
При этом певица отметила, что поддерживает хорошие отношения с некоторыми "фабрикантами". В частности, Кузьмина общается со Светланой Светиковой и участницами группы "Тутси".
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