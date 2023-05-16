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76-й Каннский кинофестиваль состоится во Франции

Во Франции стартовал уже 76-й Международный Каннский кинофестиваль, который продлится до 27 мая. Об этом пишет ТАСС.

76-й Каннский кинофестиваль состоится во Франции
© Рамблер

Его проведет известная актриса Кьяра Мастроянни, которая является дочерью известных звезд Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни. В качестве председателя жюри основного конкурса 2023 года был выбран режиссер Рубен Эстлунд. В этом году кинофестиваль также отличается тем, что проходит при участии первой женщины-президента фестиваля, а именно продюсера из Германии Айрис Кноблох, которая сменила на этой должности известного журналиста и общественного деятеля Пьера Лескюра.

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Церемонию открытия Каннского кинофестиваля отмечает историческая драма "Жанна Дюбарри" (Jeanne du Barry), созданная известной актрисой и режиссером Майвенн Ле Беско. Фильм рассказывает захватывающую историю молодой женщины по имени Жанна Вобернье, которая, познакомившись с королем Людовиком XV, становится одной из самых влиятельных женщин во Франции.

На роль короля был выбран знаменитый актер Джонни Депп, для которого эта работа стала возвращением на большой экран после трехлетнего перерыва. Главную женскую роль в фильме исполнила сама Майвенн, а также в картине снялся актер Пьер Ришар.

Ранее мы писали о том, как прошло открытие Московского международного кинофестиваля.

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