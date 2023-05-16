«Навсегда прощаюсь с этим человеком»: Галич сорвали съемки

— За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда из 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репетиционные риски перед «ВК», мои финансовые потери — это все на совести одного человека, — написала знаменитость в своем Telegram-канале.