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«Навсегда прощаюсь с этим человеком»: Галич рассказала о срыве съемок ее шоу

Телеведущую Иду Галич вывел из себя один из гостей шоу «1-11», в котором принимают участие школьники и знаменитости.

«Навсегда прощаюсь с этим человеком»: Галич сорвали съемки
© Вечерняя Москва

— За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда из 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репетиционные риски перед «ВК», мои финансовые потери — это все на совести одного человека, — написала знаменитость в своем Telegram-канале.

Галич пообещала более подробно рассказать о случившемся и назвать имя обидчика после того, как решит проблемы и придет в себя. В свою очередь подписчики начали активно гадать, кто бы это мог быть.

Галич рассказала об отношениях с Круглицким<br/>

Большинство пользователей предположили, что речь идет о певице Люсе Чеботиной, вокруг которой в последнее время не утихают скандалы. Также под подозрением оказалась Инстасамка и блогерша Валя Карнавал.

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