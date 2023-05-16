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Популярный ведущий обматерил коллегу и остался без работы

Ведущий шоу «Утро глазами очевидцев» (Eyewitness News This Morning) американского телеканала ABC Кен Розато остался без работы за мат в адрес своей коллеги Ширлин Алликот. Об этом сообщает Page Six.

Популярный ведущий обматерил коллегу и остался без работы
© Lenta.ru

По данным издания, Розато «был немедленно уволен» после того, как он в прямом эфире назвал соведущую словом cunt, которое в английском языке является бранным и означает женские половые органы.

Отмечается, что сотрудникам канала об уходе Розато сообщили по электронной почте. Кроме того, страница ведущего с биографией и другой информацией о нем была удалена с официального сайта ABC

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