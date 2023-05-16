ТНТ и КВН договорились о производстве контента

Для нас большая честь и вызов начать работать с «АМиК». Мы давно хотели предоставить молодым юмористам новую площадку для развития, и новое шоу имеет все шансы ею стать, ведь КВН — уникальная школа талантов, а ТНТ — лидер в жанре юмора, который формирует его сегодняшний культурный код.