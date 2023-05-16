ТНТ и КВН договорились о производстве контента
Первым совместным проектом станет новое юмористическое шоу.
Телеканал ТНТ и с творческим объединением «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК») заключили соглашение о совместном производстве развлекательного контента, сообщили Sostav в пресс-службе канала.
Первым проектом в рамках сотрудничества станет юмористическое шоу для ТНТ, в котором команды из разных городов России будут соревноваться за призовой фонд в размере 10 млн руб. Помогать командам будут звёздные наставники.
Название проекта и участники будут объявлены позже. Ведущим проекта станет новое лицо ТНТ, чье имя также пока не разглашается.
Директор ТНТ, управляющий директор ГПМ РТВ, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки:
Для нас большая честь и вызов начать работать с «АМиК». Мы давно хотели предоставить молодым юмористам новую площадку для развития, и новое шоу имеет все шансы ею стать, ведь КВН — уникальная школа талантов, а ТНТ — лидер в жанре юмора, который формирует его сегодняшний культурный код.
Александр Масляков, генеральный директор ТТО «АМиК»:
Мы очень рады началу нашей совместной работы. КВН как организация всегда преследовала цель дать игрокам возможность проявить себя, найдя друзей и раскрыв свой талант на полную. ТНТ многие годы находится на острие телевизионного юмора. Уверен, что наш общий проект будет интересен зрителям разных возрастов.