Певица Виктория Дайнеко, которая участвовала в шоу "Маска" в костюме феникса, рассказала об обиде на продюсеров шоу. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Звезда заявила, что выбыла очень рано из-за номеров, которые ей ставили продюсера проекта. Она отметила, что каждый раз у нее не было никакого разнообразия — она выходила на сцену с четырьмя танцорами. Дайнеко добавила, что из-за этой ситуации разочаровалась в шоу "Маска".

Певице ответили, что в постановке номеров есть ограничения. Однако она настаивает, что выступления других артистов были масштабнее: для них строили декорации, они летали по залу, им делали дополнительные маски и давали больше танцоров. При этом участники не могли повлиять на выступление, так как приходили уже на прогон.

Дайнеко уверяет, что ее не сливали, но номера ей делали значительно хуже. Позже в эфире она сравнила свои номера и номера других людей, и ее опасения подтвердились.