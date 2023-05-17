Лариса Гузеева ответила на слухи о ее увольнении с телевидения

«Ой. Прочитала про себя тут такую сплетню, что меня выгнали с телевидения и теперь я путешествую. Ну, меня, конечно, никто не выгонял. Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф», — сообщила Лариса Гузеева.