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Названа дата выхода реалити-шоу "Игра в кальмара"

Реалити-шоу "Игра в кальмара: Испытание" по мотивам суперуспешного южнокорейского художественного сериала-антиутопии 2021 года выйдет на Netflix в ноябре 2023-го, сообщает Deadline.

Названа дата выхода реалити-шоу "Игра в кальмара"
© Российская Газета

Съёмки велись с начала этого года. Игроки должны будут преодолеть ряд оригинальных преград - но, очевидно, в отличие от оригинального шоу, без летальных последствий для проигравших.

Приз, между тем, впечатляющий - 4,56 миллиона долларов, и это рекорд в истории жанра.

Любопытно, что участники проекта жаловались на суровые условия на съёмочной площадке (наверное, они не смотрели исходный сериал), в частности, на низкую температуру. Netflix обещал разобраться.

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