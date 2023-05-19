Названа дата выхода реалити-шоу "Игра в кальмара"
Реалити-шоу "Игра в кальмара: Испытание" по мотивам суперуспешного южнокорейского художественного сериала-антиутопии 2021 года выйдет на Netflix в ноябре 2023-го, сообщает Deadline.
Съёмки велись с начала этого года. Игроки должны будут преодолеть ряд оригинальных преград - но, очевидно, в отличие от оригинального шоу, без летальных последствий для проигравших.
Приз, между тем, впечатляющий - 4,56 миллиона долларов, и это рекорд в истории жанра.
Любопытно, что участники проекта жаловались на суровые условия на съёмочной площадке (наверное, они не смотрели исходный сериал), в частности, на низкую температуру. Netflix обещал разобраться.