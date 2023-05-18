Свежий выпуск «Галустян+»: скандал со Слуцким и новый персонаж

Что увидят зрители в свежем выпуске «Галустян+»: скандал со Слуцким и новый персонаж
Уже 19 мая выйдет следующий выпуск шоу «Галустян+», где Михаил Галустян перевоплощается в разных персонажей и приглашает в гости звезд. На этот раз студию «Сев-Кав TV» посетит футбольный тренер Леонид Слуцкий.
«Если ты просто хотел позвать человека, чтобы напихать ему целый мешок за то, что он делает, мог бы просто пригласить своего парикмахера. Или таксиста, с которого этот пиджак снял», – заявил в шоу Слуцкий.
Видимо, встреча тренера и Жорика прошла не очень гладко. Что произошло между Слуцким и Вартановым, узнаем в ближайшую пятницу.
Также зрители, как обычно, увидят приключения курьера Александра Бородача. В этом выпуске его подставит умная колонка.
Кроме того, в шоу появится новый герой – бортпроводник Первой относительно премиальной авиакомпании, где комфорт пассажиров напрямую зависит от цены билета. Также зрители наконец-то узнают, насколько сентиментален коллектор-неудачник Валера.