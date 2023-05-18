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Что увидят зрители в свежем выпуске «Галустян+»: скандал со Слуцким и новый персонаж

Уже 19 мая выйдет следующий выпуск шоу «Галустян+», где Михаил Галустян перевоплощается в разных персонажей и приглашает в гости звезд. На этот раз студию «Сев-Кав TV» посетит футбольный тренер Леонид Слуцкий.

Свежий выпуск «Галустян+»: скандал со Слуцким и новый персонаж
© РИА "ФедералПресс"

«Если ты просто хотел позвать человека, чтобы напихать ему целый мешок за то, что он делает, мог бы просто пригласить своего парикмахера. Или таксиста, с которого этот пиджак снял», – заявил в шоу Слуцкий.

Видимо, встреча тренера и Жорика прошла не очень гладко. Что произошло между Слуцким и Вартановым, узнаем в ближайшую пятницу.

Также зрители, как обычно, увидят приключения курьера Александра Бородача. В этом выпуске его подставит умная колонка.

Кроме того, в шоу появится новый герой – бортпроводник Первой относительно премиальной авиакомпании, где комфорт пассажиров напрямую зависит от цены билета. Также зрители наконец-то узнают, насколько сентиментален коллектор-неудачник Валера.

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