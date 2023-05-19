$80.04-0.7386.50-1.08

Вышел трейлер нового шоу «Машины мечты Дауни»

Новая роль для сильного, но слабого Железного человека! На официальном YouTube-канале HBO Max опубликовали трейлер к шоу «Машины мечты Дауни», в котором, как вы уже могли понять, снялся Роберт Дауни-младший.

По задумке проекта, актёр находит раритетные автомобили, которые были выпущены ещё в 50-60-х годах. Голливудская звезда превращает их в современные электрокары с помощью своей команды крутых специалистов. Премьера состоится на обновлённой стриминговой платформе Max уже 22 июня.

Судя по ролику, нас ждёт смешной, жизнерадостный и важный проект, ведь Роберт поговорит о том, как важно выбирать экологичный транспорт. За продюсирование отвечали компании Matador Content и Team Downey. А со сценарием помогала его супруга Сьюзан, а также Эмили Барклай Форд, Джей Петерсон, Тодд Любин, Дейв Ларзелере и Кайл Уилер. Ну и куда же без откровений!

«Мы — это то, на чём мы ездим, и я со своей внушительной коллекцией классических машин был ужасным поглотителем бензина. А ещё лицемером, поскольку в 2019 году я создал Footprint Coalition для развития технологий, которые смягчают последствия изменения климата», — признался Дауни-младший.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий