Вышел трейлер нового шоу «Машины мечты Дауни»

Новая роль для сильного, но слабого Железного человека! На официальном YouTube-канале HBO Max опубликовали трейлер к шоу «Машины мечты Дауни», в котором, как вы уже могли понять, снялся Роберт Дауни-младший .

По задумке проекта, актёр находит раритетные автомобили, которые были выпущены ещё в 50-60-х годах. Голливудская звезда превращает их в современные электрокары с помощью своей команды крутых специалистов. Премьера состоится на обновлённой стриминговой платформе Max уже 22 июня.

Судя по ролику, нас ждёт смешной, жизнерадостный и важный проект, ведь Роберт поговорит о том, как важно выбирать экологичный транспорт. За продюсирование отвечали компании Matador Content и Team Downey. А со сценарием помогала его супруга Сьюзан, а также Эмили Барклай Форд, Джей Петерсон, Тодд Любин, Дейв Ларзелере и Кайл Уилер. Ну и куда же без откровений!