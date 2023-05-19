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В прямом эфире Первого канала 19 мая покажут четвертьфинал проекта «Голос»

Сегодня, 19 мая, в 21:45 на Первом канале, зрители смогут увидеть новый выпуск вокального проекта «Голос». Так, его 11-й сезон приближается к своей кульминации – это будет первый прямой эфир.

В прямом эфире Первого канала покажут четвертьфинал «Голоса»
© FBM.ru

Напомним, что до стадии четвертьфинала дошли только по 3 исполнителя в каждой из команд, а в полуфинал попадут только по 2. Однако на этот раз судьбу конкурсантов будут решать не только наставники, но и голоса зрителей.

В «Голосе» участвуют талантливые исполнители от 17 лет. Отличительная особенность проекта – внешний вид и актёрское мастерство не влияет на оценку наставников. Все они во время слепых прослушиваний повёрнуты в сторону зрительского зала. Каждый из них оценивает выступление, и принимает решение о повороте к участнику. Если же несколько наставников поворачиваются в сторону сцены, то участник сам выбирает того, кто будет сопровождать его в следующих этапах проекта.

В новом 11 сезоне места наставников достались Владимиру Преснякову, Антону Беляеву, рэперу Баста и Полине Гагариной. Ведущей выступает Яна Чурикова.

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