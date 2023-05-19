В прямом эфире Первого канала покажут четвертьфинал «Голоса»

Сегодня, 19 мая, в 21:45 на Первом канале, зрители смогут увидеть новый выпуск вокального проекта «Голос». Так, его 11-й сезон приближается к своей кульминации – это будет первый прямой эфир.

© FBM.ru

Напомним, что до стадии четвертьфинала дошли только по 3 исполнителя в каждой из команд, а в полуфинал попадут только по 2. Однако на этот раз судьбу конкурсантов будут решать не только наставники, но и голоса зрителей.