Чурикова накинулась с критикой на Беляева в шоу «Голос»

Чурикова накинулась с критикой на Беляева из-за хита Пугачевой и Николаева в шоу «Голос»
Накануне прошел четвертьфинал телепроекта «Голос». Ирина Сыщикова выразительно исполнила композицию «Не обижай меня», однако ее наставник Антон Беляев поставил исполнительницу на последнее место.
Самые глубокие эмоции у Яны Чуриковой вызвало именно выступление Ирины. Певица исполнила последнюю песню Игоря Николаева и Аллы Пугачевой. Как подчеркнула ведущая телешоу, она осталась под большим впечатлением.
Согласно результатам голосования зрителей вокалистка собрала 45,5 процента голосов, обогнав конкурентов. Однако наставник Ирину поставил на последнее место, чем вызвал недовольство Чуриковой.
«Ирине Сыщиковой Антон Беляев дал…всего 30 процентов? Антон, у вас неразборчивый почерк. Тут перечеркнуто все, пытаюсь разобраться в каракулях, 20%? Антон, ты лидеру дал всего 20%. Аутсайдеру голосования он дал 50 процентов», — с возмущением отреагировала на результаты ведущая.
Однако благодаря голосам зрительской аудитории Сыщикова заняла второе место и прошла в полуфинал. Телезрители тоже остались в восторге от данного номера и поделились впечатлением от выступления в Сети.