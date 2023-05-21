Чурикова накинулась с критикой на Беляева в шоу «Голос»

«Ирине Сыщиковой Антон Беляев дал…всего 30 процентов? Антон, у вас неразборчивый почерк. Тут перечеркнуто все, пытаюсь разобраться в каракулях, 20%? Антон, ты лидеру дал всего 20%. Аутсайдеру голосования он дал 50 процентов», — с возмущением отреагировала на результаты ведущая.