Наталия Медведева рассказала, в чем сложность реалити-шоу на ТНТ

Российская актриса и звезда Comedy Woman Наталия Медведева раскрыла главную сложность нового реалити-шоу на ТНТ. Об этом она пишет в соцсетях.

Артистка поделилась с подписчиками подробностями работы в проекте «Новые звезды в Африке». По словам Натальи Медведевой главную сложность представляет замкнутое пространство. Но кроме этого, есть и другие трудности - вынужденное общение и отсутствие близких людей рядом. Поэтому она завершение проекта восприняла с чувством облегчения. Как отметила артистка, жизнь под камерами - сложное испытание для нервной системы.