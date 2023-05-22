Российский комик Илья Соболев рассказал о неприятной ситуации с комиком и актером Гариком Харламовым, из-за которого он потерял большую сумму денег. Об этом Соболев рассказал в проекте «Ошуительное хоу» на YouTube.

По словам Соболева, он снимал в Москве свое шоу «Мы любим тебя» и приглашал в гости артистов и известных людей. В очередной раз на съемках было готова все: студия, камеры, свет, операторы, за которые Соболев "заплатил огромные деньги". Однако в гость, которого он ждал так и не пришел.

Соболев рассказал про этот случай прямо в проекте «Ошуительное хоу», который и ведет Гарик Харламов.

Соболев рассказал, что Харламов тогда опаздывал, объясняя это тем, что его задержали на съемках. Сначала Харламов уверял, что все же успеет и скоро приедет на шоу, но в какой-то момент признался, что посетить съемки Соболева он все же не сможет. Все это время в студии все ждали Харламова.

«Это просто самые тупые выброшенные деньги на ветер», — пожаловался Соболев.

Однако, самое интересное заключается в том, что Харламов, по его словам, даже не помнит тот случай.