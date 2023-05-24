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Кэти Перри захотела покинуть известное реалити-шоу из-за образа «мерзкого судьи»

Американская певица Кэти Перри захотела покинуть популярное реалити-шоу American Idol («Американский идол»), в котором она выступает в качестве члена жюри, из-за того, что ее представляют в ложном свете. Об этом сообщает Daily Mail.

Кэти Перри захотела покинуть реалити-шоу из-за образа «мерзкого судьи»
© Lenta.ru

38-летняя поп-звезда считает, что продюсеры неоднократно «бросали ее под автобус». По ее мнению, они редактируют шоу так, чтобы она выглядела «мерзким судьей». Отмечается, что певица, участвовавшая в шоу в течение последних шести сезонов, за последние несколько месяцев неоднократно подвергалась критике за комментарии, которые она делала в адрес участников.

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