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Ваня Дмитриенко дебютировал в актерстве на шоу «Галустян+»

В ближайшую пятницу выйдет новый выпуск шоу «Галустян+». Новым гостем проекта станет певец Ваня Дмитриенко, рассказали на ТНТ.

Ваня Дмитриенко дебютировал в актерстве на шоу «Галустян+»
© ТНТ

«С Мишей в хорошем плане тяжело работать. Он очень профессионален, верит в то, что делает и что играет. Поэтому, когда ты находишься рядом с таким человеком, нужно быть собранным», – поделился Ваня эмоциями.

В «Галустян+» Дмитриенко исполнит роль сына очередного персонажа Михаила Галустяна. По словам певца, он играет «сына очень странного отца».

В шоу попытались раскрыть тему, когда у странных родителей самые обычные дети.

Ваня Дмитриенко отметил, что на съемочной площадке было нелегко. С таким профессионалом как Галустян, нужно быть максимально собранным, уверен певец.

Также в новом выпуске зрители увидят Александра Бородача, Жорика Вартанова и других героев. Всех их ждут новые приключения в стиле Михаила Галустяна.

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