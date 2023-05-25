Ваня Дмитриенко дебютировал в актерстве на шоу «Галустян+»
В ближайшую пятницу выйдет новый выпуск шоу «Галустян+». Новым гостем проекта станет певец Ваня Дмитриенко, рассказали на ТНТ.
«С Мишей в хорошем плане тяжело работать. Он очень профессионален, верит в то, что делает и что играет. Поэтому, когда ты находишься рядом с таким человеком, нужно быть собранным», – поделился Ваня эмоциями.
В «Галустян+» Дмитриенко исполнит роль сына очередного персонажа Михаила Галустяна. По словам певца, он играет «сына очень странного отца».
В шоу попытались раскрыть тему, когда у странных родителей самые обычные дети.
Ваня Дмитриенко отметил, что на съемочной площадке было нелегко. С таким профессионалом как Галустян, нужно быть максимально собранным, уверен певец.
Также в новом выпуске зрители увидят Александра Бородача, Жорика Вартанова и других героев. Всех их ждут новые приключения в стиле Михаила Галустяна.