"Треш какой-то": участник "Фабрики звезд" описал жизнь на проекте

Российский певец и участник музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд-3" на Первом канале Александр Киреев рассказал, с какими трудностями он столкнулся на проекте. Подробностями артист поделился в интервью Яне Чуриковой на YouTube.

По словам Киреева, первая эйфория проходит буквально за несколько часов:

"Потом голос сверху от редактора говорит: "Ребятки, мы начинаем съемку, погнали!" Мы такие: "А че погнали-то?" — "Ну давайте, креатив какой-то нужен от вас, вы чего сюда зашли?".

А первые впечатления от начала съемок Киреев описал как "треш какой-то, если честно".

Он также отметил, что первое время пытался показаться перед камерой другим человеком, однако это отнимало много сил. Со временем артист постаралася расслабиться.