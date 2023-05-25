"Треш какой-то": участник "Фабрики звезд" описал жизнь на проекте

Участник "Фабрики звезд" Александр Киреев рассказал о трудностях жизни на проекте
Российский певец и участник музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд-3" на Первом канале Александр Киреев рассказал, с какими трудностями он столкнулся на проекте. Подробностями артист поделился в интервью Яне Чуриковой на YouTube.
По словам Киреева, первая эйфория проходит буквально за несколько часов:
"Потом голос сверху от редактора говорит: "Ребятки, мы начинаем съемку, погнали!" Мы такие: "А че погнали-то?" — "Ну давайте, креатив какой-то нужен от вас, вы чего сюда зашли?".
А первые впечатления от начала съемок Киреев описал как "треш какой-то, если честно".
Он также отметил, что первое время пытался показаться перед камерой другим человеком, однако это отнимало много сил. Со временем артист постаралася расслабиться.
Напомним, что Киреев занял на проекте второе место. Победителем "Фабрики звезд-3" стал Никита Малинин.