Где сейчас актер Владимир Тишко

Владимир Тишко прославился в нулевые как актер и телеведущий. Зрители помнят его по рекламе Tide со слоганом: “Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!”.

Сейчас он не появляется на телевидении и в большом кино. В материале “Рамблера” — о том, чем сейчас занимается известный актер, прославившийся благодаря рекламе.

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Ведущий телешоу и судьбоносная реклама

Впервые Владимир Тишко появился на телевидении как ведущий программ “Молодожены” и “Медовый месяц”, но ушел с телеканала, когда кончился контракт. Тогда же он прошел кастинг в известную рекламу Tide, которая прославила его на всю Россию. Именно реклама стала его визитной карточкой и возможно, могла бы быть стартом для более серьезных проектов. Некоторые СМИ также заявляли, что именно ассоциация с порошком загубила его карьеру.

Кадр из видео

После этого он перешел на канал ТНТ, где вел программу “Москва: Инструкция по применению”. Шоу было посвящено жизни в большом городе и длилось на протяжении пяти лет. Эта история также смогла поднять популярность телеведущего, но ненадолго.

Когда проект закрылся, актер вел музыкальные телепередачи на “Муз-ТВ” и MTV и появлялся на телевидении вплоть до 2012 года. Потом он в театр и кино.

@vladimirtishko

С тех пор на телевидении он появлялся лишь в качестве героя различных телепередач о звездах. Однажды журналисты узнали, что он не платит долги за ЖКХ. Что стало причиной неуплаты — актер рассказывать не стал.

Карьера в кино

После головокружительной карьеры на телевидении актер играл в кино. Однако ему предлагали лишь эпизодические роли в малоизвестных фильмах и сериалах. Тем не менее, он до сих пор пытается восстановить свою карьеру и даже снялся в телесериале “Гусар” в 2020 год. Громких работ за ним замечено не было.

Владимир Тишко сейчас

Актера неоднократно обвиняли в насилии. Первой это сделала Анфиса Чехова, с которой у Тишко был роман во время работы на СТС. Она могла родить ему ребенка, но этого не случилось — телеведущая решила, что он помешает ее карьере и сделала аборт.

@vladimirtishko

Также он встречался с моделью Эмилией Вишневской, которая тоже обвинила актера в насилии — она попадала в больницу с травмами, но до суда дело так и не дошло.