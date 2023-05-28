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Стилист проекта «Перезагрузка» Дембикова заявила, что ведущая Бородина указывала ей место

Известная стилистка Лина Дембикова поделилась своим опытом работы на проекте “Перезагрузка” на канале ТНТ и призналась, что она столкнулась с неприятностями, включая психологическое насилие со стороны продюсера, а также трудности в сотрудничестве с ведущей Ксенией Бородиной.

Стилист проекта «Перезагрузка» заявила, что ведущая Бородина указывала ей место
© FBM.ru

33-летняя стилистка была рада возможности работать на телевидении, но испытывала тревогу перед встречей с ведущей проекта.

Когда Лина, малоизвестная стилистка, была представлена вместе с Ксенией, она почувствовала враждебность со стороны ведущей.

“С первого взгляда она выразила свое недовольство: “Кого вы мне подсунули?”. Я понимала, что для нее я была просто маленькой девочкой, которую пришлось “спасать”. Будем честными, меня не считали равной Ксении. Меня привлекли в проект, чтобы принести вещи. Хотя до этого я выполняла всю работу и целый месяц общалась с главными участниками. Мне было немного обидно, что меня поставили в такое положение, хотя я сама согласилась. Ксения сильная, словно львица, и я имею в виду это в хорошем смысле. Она хотела указать мое место”, – рассказала Лина Дембикова.

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