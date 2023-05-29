Киркоров поставил на место Мусагалиева в шоу «Концерты»

Народный артист России, 56-летний эстрадный певец, композитор и музыкальный продюсер Филипп Киркоров принял участие в съемках шоу «Концерты» на ТНТ, где подвергся нападкам со стороны юмориста Азамата Мусагалиева.

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Исполняя песню «Снег», комик в грубой форме попросил певца ему не мешать. Мусагалиев также едко высказался о внешности Киркорова. Король отечественной поп-эстрады подобного ему не спустил и поставил звезду КВН на место.

«Послушай меня, муха, встала и полетела отсюда!» — ответил он Мусагалиеву.