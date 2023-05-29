$79.97-0.0285.92+0.04

Певец Филипп Киркоров поставил на место Азамата Мусагалиева в шоу «Концерты»

Народный артист России, 56-летний эстрадный певец, композитор и музыкальный продюсер Филипп Киркоров принял участие в съемках шоу «Концерты» на ТНТ, где подвергся нападкам со стороны юмориста Азамата Мусагалиева.

Киркоров поставил на место Мусагалиева в шоу «Концерты»
© Слово и Дело

Исполняя песню «Снег», комик в грубой форме попросил певца ему не мешать. Мусагалиев также едко высказался о внешности Киркорова. Король отечественной поп-эстрады подобного ему не спустил и поставил звезду КВН на место.

«Послушай меня, муха, встала и полетела отсюда!» — ответил он Мусагалиеву.

Стоит отметить, что после этой перепалки оба артиста обнялись и стали любезно беседовать. Свой конфликт они объяснили тем, что «это шоу-бизнес».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий