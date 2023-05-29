Рудова стала участницей шоу "Выжить в Дубае"

Актриса Наталья Рудова стала участницей в шоу «Выжить в Дубае». Об этом сообщили представители телеканала ТНТ в социальных сетях.

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«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделятся на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Ведущие программы — комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева.