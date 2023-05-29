Телекритик назвал возможную замену Якубовичу в «Поле чудес»

Телевизионный критик Александр Горбунов в интервью News.ru предположил, кто мог бы стать ведущим знаменитого шоу вместо Леонида Якубовича.

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Горбунов отметил, что ему сложно представить кого-то, кто мог бы потеснить на этом посту бессменного ведущего, но отметил, что если делать предположения, то он выбрал бы кандидатами комика Гарика Мартиросяна или артистов Николая Добрынина или Федора Добронравова. Первый, по мнению критика, отличается хорошим чувством юмора, а другие два — артисты, которых очень любят зрители.

В любом случае, считает Горбунов, ведущим «Поля чудес» может стать только известный человек, способный поддержать разговор с участниками и расположить их к себе.

В случае, если создатели шоу решат направить программу в сторону интернета, по мнению Горбунова, чтобы привлечь более молодую аудиторию, есть вариант приглашать туда, например, блогеров. Но молодого ведущего на данный момент возрастные зрители «Поля чудес» (а именно они составляют целевую аудиторию шоу) не оценят, считает критик.