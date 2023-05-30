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Телеведущей Ольге Бузовой тайно сделали предложение

Телеведущая Ольга Бузова получила предложение руки и сердце на шоу "Звезды в Африке". Соответствующее видео оказалось в распоряжении StarHit.

Бузовой тайно сделали предложение
© Кадр из программы "Звезды в Африке"

За кулисами проекта молодой человек встал перед Ольгой на одно колено и показал фотографию с кольцом на мобильном телефоне. Окружающие стали скандировать "выходи", но Бузова что-то шепнула парню на ухо и публично на предложение не ответила.

Бузова жаловалась на то, что пауза в романтических отношениях у нее затянулась. После расставания с певцом Давой телеведущая никого не встретила. Она предполагала, что мужчины боятся ее и ее власти. Интимных отношений, по словам Бузовой, у нее не было с 2021 года, но ей важнее любовь. Напряжение она сбрасывает, занимаясь спортом и выступая на концертах.

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