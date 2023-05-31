Куда исчезают голоса из «Голоса»

2 июня — финал популярного музыкального шоу на Первом канале. Мы спросили Сергея Волочкова, героя сезона–2013, о том, куда исчезают победители после конкурса.

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— Сергей, когда вы участвовали в шоу «Голос», вам было 25. Не поздновато для старта карьеры?

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— Такие телевизионные проекты — большой старт для любого. Но если говорить о карьере, я тогда уже принимал участие в международных конкурсах, ездил в Европу, в 2011 году победил в конкурсе «Романсиада» (самый крупный российский конкурс этого музыкального жанра. — «ВМ»). Но карьера большого артиста на большой сцене началась как раз в 2013 году с участия в «Голосе».

— А почему решили подать заявку?

— Я знал об этом шоу, тогда уже был украинский «Голос страны», там участвовала моя близкая подруга. Так что я знал формат конкурса и в первый же сезон этого шоу в России подал заявку. Она не прошла. Я тогда решил, что, мол, ну понятно, там все проплачено. Но все равно решил подать заявку на второй сезон — и тоже не прошел. А потом уже прочитал маленькими буквами, что размер аудиофайла и видеофайла в заявке не должен превышать двух мегабайт. Если бы я сразу отправил материалы в соответствии с требованиями — возможно, поучаствовал бы в первом сезоне.

— То есть просто формат записи помешал?

— Да, и я больше скажу — я такой не один. Недавно встретил приятельницу, и она мне тоже рассказала, что уже третий раз подает заявку и ее не берут. Я ей посоветовал прочитать внимательно про форматы файлов.

— Знаю, что в те непростые времена вы пели в храме...

— Был у меня такой этап. Я поступил в ГИТИС и с первого курса пошел петь в храм. До этого я уже получил дирижерско-хоровое образование, и практика пения в хоре у меня была. Но в храме — никогда. Это был хороший дополнительный заработок, а еще мне нравилось там петь, потому что в храме своеобразная акустика и другое отношение к музыке.

— А сейчас в храме поете?

— Иногда это делаю по престольным праздникам или на Рождество и Пасху — чтобы не просто службу отстоять, а помолиться, попеть на клиросе. Но сейчас очень редко это получается, потому что много гастролей. Можно проснуться в воскресенье и поехать попеть, но, признаюсь, иногда хочется и поспать, и с семьей время провести.

— Слышала, что вас очень поддерживала Тамара Синявская. В ГИТИСе вы учились у нее?

— Нет. На вступительных турах в комиссии сидела Тамара Ильинична, но курс тогда набирала Розетта Немчинская. Когда я был на первом курсе, она ушла из жизни, потом нас вел Владимир Мирзоев, я у него и заканчивал. Но попросился в класс к Тамаре Ильиничне. Прошло всего лишь два урока, и она мне сказала: «Сережа, мне будет очень тяжело заниматься репертуаром, который исполнял Муслим. Мне на уроках придется постоянно слышать его записи». Тогда прошло всего восемь месяцев после его ухода. Многие говорят, что, мол, она отказалась от меня, потому что я похож на Магомаева, но нет. Она высказала свою позицию четко и дала мне главный урок в моей жизни, сказав: «Никогда не старайся быть вторым Муслимом Магомаевым. Стань первым Сергеем Волчковым!» Это то, что я делал, делаю и продолжаю делать.

— Хотя в репертуаре у вас много песен Магомаева.

— Я пою песни, которые он и исполнял, и сам писал, как, например, «Синюю вечность». Да почти все, что я исполнял на том же «Голосе», было и в репертуаре Магомаева, кроме разве что «Я люблю тебя, жизнь». Я пою много песен Арно Бабаджаняна, который написал огромное количество хитов, и писал он их специально для Муслима. Сейчас эти песни исполняют все баритоны нашей страны, потому что это уже советская классика.

— Вас часто сравнивают с Магомаевым.

— Мне это приятно. Просто люди, если слышат баритон, всегда говорят: «О, второй Муслим!» Ассоциация сразу возникает, поэтому сейчас очень много таких «вторых Магомаевых». Но всегда говорю своим молодым коллегам, что жизнь одна, и я не вижу смысла копировать в этих песнях кого-то интонационно один в один. Наоборот, во всех этих песнях нужно показывать свое лицо, новое прочтение.

— Есть стереотип, что молодежь романсы и советскую классику уже не слушает. Вы замечаете, что на ваших концертах преимущественно аудитория старшего возраста?

— Я один из счастливых победителей «Голоса», потому много гастролирую по нашей стране. Недавно отметил свое 35-летие на сцене Кремлевского дворца, а потом был БКЗ «Октябрьский», Дворец Республики в Минске...

И я замечаю очень хорошую тенденцию — молодежи на концертах сейчас становится все больше! Наверное, передают друг другу, что музыка хорошая, надо бы послушать. Это меня очень радует. Многие мэтры мне раньше говорили, что нужно стареть со своей публикой. Но для меня все-таки важно, что мой репертуар привлекает и молодую публику. Мне потом даже в социальных сетях пишут, что было очень классно, им понравились песни, некоторые из которых они впервые услышали именно на моем концерте. Я думаю, что со временем у такой музыки в нашей стране станет больше почитателей.

— Ваш репертуар — это авторские песни?

— Нет, сам я не пишу, но некоторые песни композиторы написали специально для меня. Александра Пахмутова написала 4 песни, одна из них звучала в сериале «Крепкая броня». У меня много песен на военную тематику. Например, я считаю, что песня на все времена «Я Россию люблю». Два с половиной года назад мне написали «Запах дома». Я ездил в Сирию и Луганск, исполнял их для ребят и тогда получил очень хороший отклик. Самое интересное, мне в интернете попадаются ролики, где эти песни уже исполняют другие, мне пишут и просят минусовки. Это приятно.

ФИНАЛИСТКИ СЕЗОНА 2023

ВИКТОРИЯ СОЛОМАХИНА (команда Полины Гагариной) — 19 лет, г. Воронеж, участница первого сезона проекта «Голос. Дети», училась в музыкальном колледже на хоровом отделении. Не замужем.

ИРИНА СЫЩИКОВА (команда Антона Беляева) — 41 год, г. Батайск Ростовской области, работает администратором гостиницы, поет в ночных клубах и ресторанах. Замужем, есть 2-летний сын.

ЭЛЬМИРА ДИВАЕВА (команда Владимира Преснякова) — 29 лет, родом из г. Стерлитамак, Башкирия, живет в Москве, училась в ГИТИСе, играла в различных театрах, работает педагогом по вокалу. Замужем.