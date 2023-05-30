Комик Андрей Атлас признался, что работал на телевидении бесплатно
Популярный комик Андрей Атлас рассказал о том, как начинал свою карьеру в Stand Up. Подробности своей жизни и карьеры артист раскрыл, став гостем подкаста "Авторитет мысли".
Как признался Андрей Атлас, в начале карьеры он не получил никаких гонораров и на телевидении работал бесплатно.
"Нам не платили, у нас ни зарплат, ничего не было. Нам снимали квартиры, а зарабатывали мы тем, что попадали вот в эти вечеринки программы. Два раза в месяц, на одной можно было заработать 50 тысяч рублей", - поделился воспоминаниями Андрей Атлас.