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Комик Андрей Атлас признался, что работал на телевидении бесплатно

Популярный комик Андрей Атлас рассказал о том, как начинал свою карьеру в Stand Up. Подробности своей жизни и карьеры артист раскрыл, став гостем подкаста "Авторитет мысли".

Андрей Атлас признался, что работал на телевидении бесплатно
© Соцсети

Как признался Андрей Атлас, в начале карьеры он не получил никаких гонораров и на телевидении работал бесплатно.

"Нам не платили, у нас ни зарплат, ничего не было. Нам снимали квартиры, а зарабатывали мы тем, что попадали вот в эти вечеринки программы. Два раза в месяц, на одной можно было заработать 50 тысяч рублей", - поделился воспоминаниями Андрей Атлас.

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