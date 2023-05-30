Андрей Атлас признался, что работал на телевидении бесплатно

"Нам не платили, у нас ни зарплат, ничего не было. Нам снимали квартиры, а зарабатывали мы тем, что попадали вот в эти вечеринки программы. Два раза в месяц, на одной можно было заработать 50 тысяч рублей", - поделился воспоминаниями Андрей Атлас.