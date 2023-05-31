Женщина рассказала об участии в телешоу «Кондитер»

Татьяна Догадина из Балахны — дипломированный кондитер технолог 6 разряда. Она уже 12 лет занимается кондитерским искусством. Ее торты, капкейки, эклеры и пряники пользуются большой популярностью, и нижегородка решила продемонстрировать свой талант на всю Россию и принять участие в программе «Кондитер», которая выходит на телеканале «Пятница!». Как проходили съемки телешоу и удалось ли покорить Рената Агзамова кулинарными изделиями, Татьяна рассказала редакции сайта pravda-nn.ru.

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Впервые с Татьяной Догадиной связались кастинг-менеджеры «Кондитера» в начале 2022 года. Тогда ей предложили принять участие в программе и приготовить торт на тему праздника «День мертвых», который традиционно отмечается 2 ноября в Латинской Америке. Однако нижегородка решила отказаться, так как тема показалась ей мрачной.

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После второго приглашения Татьяна также не смогла приехать на съемки. Зато сложилось на третий раз: кондитер должна была сделать торт про Таиланд. До съемок требовалось подготовить эскизы будущего изделия, согласовать их и обсудить его начинку. В процессе согласования сообщения потерялись, и уже за два дня до планируемого отъезда нижегородка узнала, каким будем ее торт. Остальным участникам повезло больше — на подготовку торта им дали целый месяц.

«Думала уже все бросить и уехать, но муж настоял на том, чтобы я все-таки поучаствовала. Дети также мечтали, чтобы их мама побывала в кулинарных гостях. В итоге мы поехали на съемку вместе с мужем в Москву», — вспоминает кондитер.

Готовить торт пришлось буквально за сутки до отъезда в столицу. Это было трюфельное изделие с шоколадной начинкой на бельгийском молочном шоколаде. Торт был трехъярусный: на первом уровне стояли объемные фигуры ракушек, камушков, растений, второй был посвящен растительному и животному миру Таиланда, а на третьем ярусе гордо восседал Будда. Вес всего торта составил порядка 14 килограмм — и это без декора, который включал в себя подсветку, настоящие ракушки, 3D-фигуры и различные украшения.

«Я еле вынесла этот торт на съемочную площадку: он был очень тяжелый. Когда вышла, нужно было поставить его на стол, поэтому я очень напряглась, чтобы туда его взгромоздить», — рассказала Татьяна.

То, как везли торт, — это тоже отдельная история, достойная известных анекдотов. Перевозить его до столицы пришлось в разборном виде — в нескольких коробках по отдельности. Татьяна отмечает, что с мужем они просили таксиста ехать аккуратнее, чтобы ничего не развалилось.

«Когда на вокзале проверяли чемоданы, мой муж сотрудникам охраны говорил так: «Осторожно, у нас там Будда!» или «Главное, чтобы Будда не повредился». Все очень странно на нас смотрели», — поделилась нижегородка.

В Москве семья Догадиных опять встретилась с очередными трудностями. Холодильник в гостинице оказался размером с микроволновку, и торт туда не умещался. Пришлось выкручиваться: кондитерское изделие оставили на подоконнике номера, открыли окна — к счастью, на дворе была зима, — и так спали всю ночь.

«Мы спали в одежде под одеялом, потому что с открытым окном не очень комфортно было в феврале. Но нам было уже все равно, надо было выходить как-то из ситуации», — пояснила кулинар, добавив, что многие участники действовали подобным образом. Кто-то даже вешал торт в коробке за окном на металлические штыри.

Поспав всего два часа, Татьяна начала собирать торт до финального варианта, а после вместе с мужем они отправились на съемки.

«Эмоции у меня очень зашкаливали. Было сильное волнение. Руки, все затряслось. А когда Ренат подошел ко мне и начал задавать неудобные вопросы во время презентации моего торта — тут я совсем растерялась. Я даже не помню уже, что он спрашивал. Каша в голове была», — отмечает нижегородская участница.

Однако Татьяне повезло, и она прошла дальше. Женщина также подарила Ренату Агзамову и всем участникам программы золотые вилки — так сделать ей посоветовали дочери, которые, по словам нижегородки, постоянно критиковали используемые столовые приборы в программе. Ведущий телешоу поблагодарил за такой сюрприз и в эфире передачи передал пламенный привет девочкам.

«Дети были очень счастливы», — уточнила Татьяна.

На следующем этапе участницы должны были приготовить торт для звездного гостя. В этот раз ей стала телеведущая Татьяна Полякова. Девушкам дали всего три часа на реализацию их кулинарной задумки, поставив перед ними несколько условий. В итоге нижегородка приготовила торт из классического бисквита с добавлением тапиокового крахмала и начинку на кокосовом молоке с листьями панданы. Она также использовала крем чиз с ганашем на белом шоколаде, подкрашенным соком черники.

«Когда торты приготовили, я подумала про свой, что он страшный. Но у нас было мало времени, важнее было соблюсти все условия по технической части. Поэтому я прикинула в голове, что должна пройти дальше. Потому что у других участниц не все условия были соблюдены. У одних была другая форма торта, у кого-то торт вообще не пропитался. Однако в супер-финал взяли другую девушку», — объяснила Татьяна.

Она добавила, что не расстроилась из-за своего поражения, так как к супер-финалу не успела бы подготовиться должным образом.

«Меня все поддержали: и жители Балахны, и родственники, и друзья. Звонили даже незнакомые люди и радовались за мое участие. Особенно рада, что мой торт понравился всем гостям программы. Для меня это не поражение. Я для себя уже победитель. Обязательно вернусь туда еще раз и получу звание народного кондитера и приз в один миллион рублей», — отметила участница.

Сейчас Татьяна воспитывает двух дочерей, с которыми они регулярно готовят вместе. Также мастерица проводит в Балахне различные мастер-классы по кулинарии для детей и взрослых, где она обучает собирать торты, красиво их оформлять, готовить кондитерские изделия. В планах — открыть собственную школу, где она могла бы проводить как платные, так и бесплатные обучающие курсы по готовке.