Ивлев признался, почему некоторые рестораны закрывают после его шоу

Шеф-повар Константин Ивлев считает, что некоторые рестораны закрываются после его шоу «На ножах» только по их вине. Телеведущий уверен, что он непричастен к неудачам участников проекта.

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«Когда я уезжаю, всегда говорю: «Ребята, мы показываем идеальную схему, какой она должна быть». Второе, что им говорю: «Не открывайтесь на следующий день – возьмите перерыв на неделю-две, чтобы до конца все осмыслить», – поделился Ивлев.

Но, как добавляет повар, жадность порождает бедность. Люди думают, что у них и так все нормально, и открываются.

Ивлев подчеркнул, что нельзя людям вставить свои мозги.

«Мне не стыдно ни за один свой проект, я спокойно сплю, и душа у меня чиста», – подчеркнул телеведущий.