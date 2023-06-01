Ивлев признался, почему некоторые рестораны закрывают после его шоу

Ивлев признался, почему некоторые рестораны закрываются после его шоу
Шеф-повар Константин Ивлев считает, что некоторые рестораны закрываются после его шоу «На ножах» только по их вине. Телеведущий уверен, что он непричастен к неудачам участников проекта.
«Когда я уезжаю, всегда говорю: «Ребята, мы показываем идеальную схему, какой она должна быть». Второе, что им говорю: «Не открывайтесь на следующий день – возьмите перерыв на неделю-две, чтобы до конца все осмыслить», – поделился Ивлев.
Но, как добавляет повар, жадность порождает бедность. Люди думают, что у них и так все нормально, и открываются.
Ивлев подчеркнул, что нельзя людям вставить свои мозги.
«Мне не стыдно ни за один свой проект, я спокойно сплю, и душа у меня чиста», – подчеркнул телеведущий.
По словам повара, он сам добился успеха лишь потому, что перестал придерживаться советской системы работы в ресторанном бизнесе. Ивлев признался, что в начале карьеры пил и воровал, но потом изменился, передает Teleprogramma.pro.