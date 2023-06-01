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Марина Федункив снялась в шоу «Галустян+» в роли чиновницы

2 июня зрители ТНТ увидят новый выпуск шоу «Галустян+». К Михаилу Галустяну в гости придет финалистка конкурса «Мисс Россия – 2019» Елизавета Смолина, а также в одной из миниатюр появится актриса и комик Марина Федункив.

Федункив снялась в шоу «Галустян+» в роли чиновницы
© РИА "ФедералПресс"

«Я в восторге от шоу «Галустян+»! Мишу я обожаю еще со времен КВН, а «Нашу Рашу» считаю одним из лучших юмористических проектов на ТВ», – поделилась Марина Федункив.

Она добавила, что «Галустян+» – это бенефис Михаила. Все приглашенные звезды, по ее мнению, имеют уникальную возможность погреться в лучах его таланта. Федункив подчеркнула, что обязательно повторит опыт съемок в этом проекте, если будет возможность.

Актриса сыграет Елизавету Карповну из ведомства, которое стремится разобраться с отравляющими мозг соцсетями и постоянно хочет что-то запретить. У других героев Галустяна жизнь, как всегда, полна приключений: Александр Бородач перепутает похмелье с аллергией на цветы, Жорик Вартанов окажется сломлен красотой Елизаветы Смолиной.

«У меня такое чувство, что я не на интервью, а в зоопарк пришла – бабуин сидит напротив и обтекает», – выпалила Смолина.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в шоу «Галустян+» снялся певец Ваня Дмитриенко. Для юного артиста это был дебют.

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