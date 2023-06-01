Бузова снимает в Екатеринбурге шоу о высшем образовании

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Екатеринбург ради съемок шоу, посвященного высшему образованию. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил ее пресс-секретарь Антон Богославский.

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«Она в Екатеринбурге, куда приехала для съемок своей новой программы. Программа посвящена обучению в вузах страны», – рассказал пиарщик.

По сообщениям местных телеграм-каналов, съемки происходили в УГГУ. В пресс-службе вуза подтвердили эту информацию, уточнив, что «детали проекта не раскрываются и будут анонсированы позже». Богославский также не смог ответить на вопрос, когда и где шоу можно будет увидеть.