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Ольга Бузова снимает в Екатеринбурге шоу о высшем образовании

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Екатеринбург ради съемок шоу, посвященного высшему образованию. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил ее пресс-секретарь Антон Богославский.

Бузова снимает в Екатеринбурге шоу о высшем образовании
© РИА "ФедералПресс"

«Она в Екатеринбурге, куда приехала для съемок своей новой программы. Программа посвящена обучению в вузах страны», – рассказал пиарщик.

По сообщениям местных телеграм-каналов, съемки происходили в УГГУ. В пресс-службе вуза подтвердили эту информацию, уточнив, что «детали проекта не раскрываются и будут анонсированы позже». Богославский также не смог ответить на вопрос, когда и где шоу можно будет увидеть.

Приезд Бузовой в Екатеринбург не был анонсирован заранее. Кроме того, неизвестны подробности ее шоу о высшем образовании. Впрочем, в мае артистка опубликовала несколько фото из Новосибирского госуниверситета – не исключено, что съемки тоже проходили в рамках проекта.

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