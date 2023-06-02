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Стала известна дата финала 11 сезона шоу «Голос» на Первом канале

Финал 11 сезона песенного шоу «Голос» состоится второго июня. Об этом проинформировал Первый канал.

Стала известна дата финала 11 сезона шоу «Голос»
© Газета.Ru

В сообщении говорится: «Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз – титул лучшего голоса страны».

В финал вышли Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Виктория Соломахина и Людмила Серебрякова. Теперь зрители тоже смогут участвовать в выборе победительницы при помощи свободного голосования в прямом эфире.

Премьера 11 сезона шоу состоялась 3 марта 2023 года. В этом сезоне наставниками стали рэпер Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. Ведущей была Яна Чурикова.

Ранее шоумен Дмитрий Нагиев сообщил, что не вернется в ближайшее время в шоу «Голос». Он объяснил это творческим отпуском.

Ранее стало известно, что у телеведущей Яны Чуриковой и музыканта Антона Беляева произошел конфликт в эфире вокального телепроекта «Голос» на Первом канале. Это произошло, когда участница шоу Ирина Сыщикова исполнила песню Аллы Пугачевой «Не обижай меня».

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