Стала известна дата финала 11 сезона шоу «Голос»

Финал 11 сезона песенного шоу «Голос» состоится второго июня. Об этом проинформировал Первый канал.
В сообщении говорится: «Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз – титул лучшего голоса страны».
В финал вышли Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Виктория Соломахина и Людмила Серебрякова. Теперь зрители тоже смогут участвовать в выборе победительницы при помощи свободного голосования в прямом эфире.
Премьера 11 сезона шоу состоялась 3 марта 2023 года. В этом сезоне наставниками стали рэпер Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. Ведущей была Яна Чурикова.
Ранее шоумен Дмитрий Нагиев сообщил, что не вернется в ближайшее время в шоу «Голос». Он объяснил это творческим отпуском.
Ранее стало известно, что у телеведущей Яны Чуриковой и музыканта Антона Беляева произошел конфликт в эфире вокального телепроекта «Голос» на Первом канале. Это произошло, когда участница шоу Ирина Сыщикова исполнила песню Аллы Пугачевой «Не обижай меня».