Стала известна дата финала 11 сезона шоу «Голос»

Финал 11 сезона песенного шоу «Голос» состоится второго июня. Об этом проинформировал Первый канал.

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В сообщении говорится: «Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз – титул лучшего голоса страны».

В финал вышли Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Виктория Соломахина и Людмила Серебрякова. Теперь зрители тоже смогут участвовать в выборе победительницы при помощи свободного голосования в прямом эфире.

Ранее шоумен Дмитрий Нагиев сообщил, что не вернется в ближайшее время в шоу «Голос». Он объяснил это творческим отпуском.