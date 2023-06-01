$80.97-0.0386.58+0.08

Звезда «Фабрики звезд» рассказал о самом неприятном случае на шоу

В первом сезоне суперпопулярного шоу «Фабрика звезд» победила группа «Корни». Один из ее участников, Алексей Кабанов спустя годы появился на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Звезда «Фабрики звезд» рассказал о самом неприятном случае на шоу
© РИА Новости

В интервью Алексей рассказал о самой странной ситуации на съемках проекта. Кабанов вспомнил, как его коллега по шоу Михаил Гребенщиков разыгрывал других фабрикантов на съемках.

По словам Алексея, Гребенщиков на проекте творил какие-то чудеса. Однажды он вышел из туалета к ребятам с двумя коричневыми бумажками и облизал их с криком: «Это что такое?». Ребята начали кричать «фу». Оказалось, Миша намазал бумажки шоколадом и решил посмеяться над коллегами.

Кабанов называл этот случай "самым трешовым" из того, что не вошло в эфир.

"Треш какой-то": участник "Фабрики звезд" описал жизнь на проекте

Ранее Стас Пьеха рассказал о "Фабрике звезд" и назвал шоу социальным экспериментом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий