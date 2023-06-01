Звезда «Фабрики звезд» рассказал о самом неприятном случае на шоу

В первом сезоне суперпопулярного шоу «Фабрика звезд» победила группа «Корни». Один из ее участников, Алексей Кабанов спустя годы появился на YouTube-шоу «Алена, блин!».

В интервью Алексей рассказал о самой странной ситуации на съемках проекта. Кабанов вспомнил, как его коллега по шоу Михаил Гребенщиков разыгрывал других фабрикантов на съемках.

По словам Алексея, Гребенщиков на проекте творил какие-то чудеса. Однажды он вышел из туалета к ребятам с двумя коричневыми бумажками и облизал их с криком: «Это что такое?». Ребята начали кричать «фу». Оказалось, Миша намазал бумажки шоколадом и решил посмеяться над коллегами.

Кабанов называл этот случай "самым трешовым" из того, что не вошло в эфир.