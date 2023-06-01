Правовые шоу телеканала «МИР» побили рекорды просмотров

Выпуски правовых образовательных программ телеканала «МИР» «Дела судебные» завоевали огромный интерес аудитории. Благодаря этому 29 мая «МИР» занял пятую строчку среди всех измеряемых в России телеканалов. Резонансные истории и живые эмоции. Зрителям нравится наблюдать за тем, как наши судьи разбирают самые запутанные дела и выносят справедливое решение.