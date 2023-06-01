Правовые шоу телеканала «МИР» побили рекорды просмотров
Выпуски правовых образовательных программ телеканала «МИР» «Дела судебные» завоевали огромный интерес аудитории. Благодаря этому 29 мая «МИР» занял пятую строчку среди всех измеряемых в России телеканалов. Резонансные истории и живые эмоции. Зрителям нравится наблюдать за тем, как наши судьи разбирают самые запутанные дела и выносят справедливое решение.
Выпуск «Дела судебные. Деньги верните» установил рекорд – доля 4,72%. А выпуск «Дела судебные. «Битва за будущее», который посвящен сложным ситуациям, связанным с детьми, по доле просмотров набрал больше 5%.
Похожий показатель и у другой правовой образовательной программы «Дела судебные. Новые истории».