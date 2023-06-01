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Правовые шоу телеканала «МИР» побили рекорды просмотров

Выпуски правовых образовательных программ телеканала «МИР» «Дела судебные» завоевали огромный интерес аудитории. Благодаря этому 29 мая «МИР» занял пятую строчку среди всех измеряемых в России телеканалов. Резонансные истории и живые эмоции. Зрителям нравится наблюдать за тем, как наши судьи разбирают самые запутанные дела и выносят справедливое решение.

Правовые шоу телеканала «МИР» побили рекорды просмотров
© Мир24

Выпуск «Дела судебные. Деньги верните» установил рекорд – доля 4,72%. А выпуск «Дела судебные. «Битва за будущее», который посвящен сложным ситуациям, связанным с детьми, по доле просмотров набрал больше 5%.

Похожий показатель и у другой правовой образовательной программы «Дела судебные. Новые истории».

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