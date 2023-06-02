Звезда «Дома-2» Гриценко высказался о возвращении на реалити

Роман Гриценко – блогер, бывший участник телепроекта «Дом-2». В интервью «ФедералПресс» он рассказал, какой видит свою идеальную девушку, почему их отношения с Ольгой Бузовой не сложились, и вернется ли он снова в реалити-шоу.

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Роман, почему вы пришли на телепроект «Дом-2» и как он помог в развитии личного бренда?

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— Все на самом деле максимально просто. Я переехал в Москву, и по счастливой случайности мне написали во «ВКонтакте» сообщение: «Хотите ли попасть на телепроект, на остров?» («Дом-2. Остров любви» снимали на Сейшельских островах. – Прим. ред.). Я даже сначала не понял, что это «Дом-2». Я уже тогда держал в голове мысль, что в Москве могут «развести», но от меня ничего не требовалось. Нужно было просто поговорить по видеосвязи. Я говорил минуты три, все про себя наврал (смеется. – Прим. ред.). Сказал, что я и модель, и бизнесмен, и спортсмен. Чего только я не наплел про себя. Хотя на тот момент сам просто раздавал брошюры или блоттеры. Уже не помню. Работал в самом лайтовом промо. И через 5 дней мне написали, что я прошел, и в пятницу будет новый заход на проект.

По поводу того, как мне это помогло в развитии личного бренда. В отличие от многих, кто сильно ругает «Дом-2», я так скажу: по факту свой старт я получил именно там. Первую огромную популярность, первых подписчиков, первые знакомства, первых друзей. Можно сказать, что весь костяк различных моментов, которые у меня произошли в Москве, это все благодаря «Дому-2».

Знаем, что у вас сейчас нет девушки. Какими качествами должна обладать самая идеальная?

— Тяжело судить, потому что мы представляем себе одни образы, а влюбляемся в другие. Поэтому я не знаю. В моей голове она должна быть милая, хрупкая, заботливая. Но в то же время веселая, харизматичная, должна к чему-то стремиться. И мы с ней должны быть не только парнем и девушкой, но еще и напарниками, которые вдвоем шагают к своим целям и мечтам.

И мы не можем не спросить про Ольгу Бузову. Как вы считаете, почему у вас не сложились отношения?

— Я не знаю, почему. Я всегда убежден и придерживаюсь мнения: все, что ни делается, все к лучшему. Значит, мы оба будем счастливы по отдельности, и все у нас будет хорошо. Да у нас и так, в принципе, я считаю, у обоих все хорошо. Каждый на своей волне двигается. Оле желаю только успехов. Мы с ней, в принципе, всегда на связи, поэтому поддерживаем дружеские теплые отношения.

Расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать блогером после проекта?

— На самом деле здесь ответ тоже максимально простой. У меня были подписчики в Instagram*, и я в один момент задумался, чем мне начать заниматься в жизни. Шоу тогда закончилось, на проект я уже возвращаться не собирался. Оценив очевидные факторы, что у меня есть подписчики, есть популярность, есть определенные умения по ведению блога, чувство юмора и внешность, я пришел к выводу, что нужно быть блогером. Никаких других идей на тот момент у меня не возникло. Поэтому я начал изучать, смотреть, проникаться. Вначале я не мог сказать и двух слов в своих сторис. Но по чуть-чуть, я считаю, у меня начинает получаться развиваться в этой сфере.

Вы очень харизматичный. Не хотели бы сняться в кино или сериале?

— Спасибо за комплимент (улыбается. – Прим. ред.). Да, конечно, хотел бы. А кто не хотел бы? Так что безусловно, да.

Какую роль вы бы хотели сыграть?

— Может быть, это был бы какой-нибудь романтический фильм с интересной, душевной, эмоциональной завязкой. Что-то связанное с влюбленностью, с какими-то преградами. Либо фильм о романтике из 90-х. Я как раз сейчас смотрю сериал про девяностые.

Сейчас на «Дом-2» все чаще возвращаются старые участники. Хотели бы вы снова на проект или это уже пройденный этап?

— Да, конечно, это уже давно пройденный этап. То, что сейчас предлагает «Дом-2», чтоб не соврать, в 10 раз хуже, чем-то, что у меня есть. Поэтому у меня даже доли мысли нет, чтобы вернуться.