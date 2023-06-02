Юлианна Караулова раскрыла изнанку шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова раскрыла подробности передачи. Певица сообщила, что режиссеры говорят ей быть строже с игроками.
Караулова стала новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?», сменив шоумена Дмитрия Диброва. Исполнительница рассказала об изнанке проекта и что режиссеры говорят ей за кадром.
«С определенного момента игры должен возникать саспенс и нужно держать нужный градус, накал страстей. Над этим мне тоже нужно работать», — рассказала ведущая в интервью для Teleprogramma.pro.
По словам Карауловой, режиссеры советую ей быть строже с игроками и не шутить. Несмотря на это, артистке симпатичны все участники и иногда у нее возникает желание помочь им с ответами.