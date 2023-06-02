Популярная юмористка назвала неожиданную причину просмотра порно

«Я смотрю порно, чтобы научиться харизме. (...) Вы понимаете, как работает камера и с позиции режиссера, и с позиции сценариста, и с позиции исполнителя, и с позиции артиста», — рассказала она, обращаясь к порноактрисе Анджеле Уайт (Angela White).