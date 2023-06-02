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Популярная юмористка назвала неожиданную причину просмотра порно

Популярная американская актриса, стендап-комик и режиссер Уитни Каммингс (Whitney Cummings) назвала неожиданную причину, по которой она смотрит порно. В подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube, юмористка призналась, что черпает из фильмов для взрослых артистические приемы.

Популярная юмористка назвала неожиданную причину просмотра порно
© Lenta.ru

«Я смотрю порно, чтобы научиться харизме. (...) Вы понимаете, как работает камера и с позиции режиссера, и с позиции сценариста, и с позиции исполнителя, и с позиции артиста», — рассказала она, обращаясь к порноактрисе Анджеле Уайт (Angela White).

По словам юмористки, она смотрела много порнофильмов перед одним из концертов, и это помогло ей сделать выступление успешным.

Помимо того, Каммингс раскрыла, что уверена в своих способностях написать материал, однако испытывает сомнения по поводу своей физической привлекательности.

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