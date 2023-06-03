«Удивительные люди»: кто удивит Пушного?

Выхода шестого сезона шоу «Удивительные люди» телезрители ждали с нетерпением.

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Ведь создатели проекта обещали: новый сезон будет еще интереснее и удивительнее, чем все предыдущие! Нам удалось побывать на съемках «Удивительных людей», пообщаться с ведущим и членами жюри и узнать о том, какие уникумы собрались на этот раз и какие испытания предстоит им пройти ради победы в шоу.

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В этот раз среди участников лауреаты Книги рекордов России и даже мировые рекордсмены и чемпионы. Юный пианист с феноменальной музыкальной памятью из Москвы, специалист по скоростной радиотелеграфии из Санкт-Петербурга, обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по мастерству сборки кубика Рубика из Китая, победительница чемпионата мира по памяти из Монголии, химик-вундеркинд из Новороссийска, феноменальный канатоходец из Дагестана, мастер боевых искусств из китайского монастыря Шаолинь, мальчик-калькулятор из Индии... Всех их объединяет умение удивлять, а слова, которые они чаще всего слышат в свой адрес: «нереально», «невозможно», «поразительно»!

- Это невероятные, шокирующие встречи! - делится эмоциями ведущий шоу Артем Варгафтик, эрудит, энциклопедист, лектор, представитель династии российских естествоиспытателей. - Каждый такой человек существует на земле в единственном экземпляре!

Победителя шоу ждет приз в пять миллионов рублей - в этом сезоне он увеличился в пять раз!

На съемках практически каждого сезона мы задаем вопросы эксперту шоу, профессору Василию Ключареву. Кому, как не ему, знать о том, на что способен человек.

- Для меня это шоу, скорее, рассказ о нашем мозге, а мозг — это машина удивления! - говорит Ключарев. - Если мы удивляемся - мы существуем, если не удивляемся — это первый признак того, что мы выгораем. Я многому удивился. Например, одна из юных участниц - Софья Рябыкина - собирает оригами такого размера, что вы сможете это увидеть только с помощью лупы. Можете представить, какие у человека тонкая моторика и способности собрать такой микроскопический объект! Или еще один участник - мальчик из Индии - складывает цифры быстрее, чем я их вижу на экране. Я не успевал их прочитать, а он их уже сложил, и такая скорость поражает!

- Скажите, а все ли можно объяснить с точки зрения науки?

- С научной точки зрения мы и так не все в этом мире знаем. И даже есть вещи объяснимые, о которых люди тем не менее спорят. Например, на шоу есть мальчик с абсолютным слухом. Но многие ученые до сих пор спорят: врожденный этот навык или приобретенный? Я могу только сказать, что это большая редкость: таких людей пятеро на сто тысяч! На такой слух влияют раннее обучение музыки, наследственность и так далее. Но кто-то считает, что такой идеальный слух можно с возрастом развить, а кто-то - что это уникальная врожденная возможность. Да, действительно ученые не все знают. Где-то я честно говорю, что мы не до конца понимаем, как и что происходит, а где-то стараюсь объяснять. В нейробиологии все еще много непознанного...

Один из самых строгих членов жюри - Александр Пушной. Многие его знают как ведущего развлекательных программ, но не все в курсе о том, что он имеет диплом магистра по физике.

- Предупредив создателей шоу «Удивительные люди», что я ничему не удивляюсь и все подвергаю скепсису, получил ответ: «Нам такой и нужен», - рассказывает Пушной. - Мне пообещали, что отсюда я выйду другим человеком, потому что то, что увижу в шестом сезоне проекта, не просто удивит, а шокирует. Надеюсь на это... Разоблачать несложно: я задаю вопросы, настолько ли это удивительно, если мы разберемся в сути, поймем, как участник это делает. Но если честно, для меня удивительно все то, что я не могу объяснить.

- Посмотрев на участников шоу, вам захотелось самому чему-то научиться?