Ивлееву едва не уволили из «Орла и решки»

Блогер Анастасия Ивлеева едва не лишилась роли ведущей в популярном тревел-шоу «Орел и решка». Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.

© Слово и Дело

По словам собеседника издания «Афиша Daily», решение об увольнении звезды он хотел принять после первого же выпуска с участием Ивлеевой. Поводом для этого послужил досадный конфуз телеведущей.

«Смотрю первую программу с ней. Она стоит на Шри-Ланке и говорит: вот в Коломбо пляж, тут отель, в общем, за пять лет ничего не изменилось. Я говорю продюсерам: "Что это такое, ей что, рассказать нечего?"», — вспомнил Картозия.

Впрочем, инцидент не отразился на карьере Ивлеевой.