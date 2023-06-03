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Ивлееву едва не уволили из «Орла и решки» за конфуз в первом выпуске

Блогер Анастасия Ивлеева едва не лишилась роли ведущей в популярном тревел-шоу «Орел и решка». Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.

Ивлееву едва не уволили из «Орла и решки»
© Слово и Дело

По словам собеседника издания «Афиша Daily», решение об увольнении звезды он хотел принять после первого же выпуска с участием Ивлеевой. Поводом для этого послужил досадный конфуз телеведущей.

«Смотрю первую программу с ней. Она стоит на Шри-Ланке и говорит: вот в Коломбо пляж, тут отель, в общем, за пять лет ничего не изменилось. Я говорю продюсерам: "Что это такое, ей что, рассказать нечего?"», — вспомнил Картозия.

Впрочем, инцидент не отразился на карьере Ивлеевой.

Гендиректор канала подчеркнул, что до этого сам пригласил ее на эту должность, а потому решил дать девушке второй шанс.

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