$80.88-0.0987.10+0.52

Константин Ивлев рассказал, как в свое время помог Ренату Агзамову

Константин Ивлев побывал в гостях в программе "Шоу Воли" на телеканале ТНТ, где рассказал подробности своего знакомства с не менее известным шефом, только в области кондитерского искусства, – Ренатом Агзамовым.

Ивлев рассказал, как повлиял на карьеру Агзамова
© РИА Новости

По словам Ивлева, они с коллегой знакомы уже много лет и в свое время именно он поспособствовал становлению карьеры кондитера.

«Когда Ренат приехал из Сочи в Москву, он устроился в мой ресторан, и я из него сделал шефа-кондитера», — рассказал Константин.

Он также отметил, что считает Агзамова гениальным и прекрасно находит с ним общий язык, несмотря на их образы в совместных проектах.

Зрители шоу «Голос» требуют закрыть проект

Помимо этого Ивлев прокомментировал многочисленную критику в сторону кулинарного шоу Юлии Высоцкой. Шеф-повар призвал не относится к ее проекту так серьезно.

Ранее "Рамблер" рассказывал о ревности Ивлева к молодой жене.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий