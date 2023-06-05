Ивлев рассказал, как повлиял на карьеру Агзамова

Константин Ивлев побывал в гостях в программе "Шоу Воли" на телеканале ТНТ, где рассказал подробности своего знакомства с не менее известным шефом, только в области кондитерского искусства, – Ренатом Агзамовым.

По словам Ивлева, они с коллегой знакомы уже много лет и в свое время именно он поспособствовал становлению карьеры кондитера.

«Когда Ренат приехал из Сочи в Москву, он устроился в мой ресторан, и я из него сделал шефа-кондитера», — рассказал Константин.

Он также отметил, что считает Агзамова гениальным и прекрасно находит с ним общий язык, несмотря на их образы в совместных проектах.

Помимо этого Ивлев прокомментировал многочисленную критику в сторону кулинарного шоу Юлии Высоцкой. Шеф-повар призвал не относится к ее проекту так серьезно.